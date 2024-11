Ilfoglio.it - Quale pace dopo la guerra

Lain Ucraina ha stravolto la storia del Ventunesimo secolo diventandone la matrice, così come i conflitti della Rivoluzione francese e dell’Impero sono stati la matrice del Diciannovesimo secolo e la Grandela matrice del Ventesimo”, scrive sul Figaro Nicolas Baverez. Ha chiuso il ciclo della globalizzazione. E ha aperto il grande scontro tra gli imperi autoritari e le democrazie, sancendo l’alleanza tra Cina e Russia, e avvicinando Mosca a Teheran e Pyongyang. Ha gettato una luce cruda sulla natura delle tirannie del Ventunesimo secolo, sulle loro ambizioni di potere e sul loro ricorso illimitato alla violenza. Ha allineato il sud alle autocrazie, come abbiamo visto al vertice del G20 di Rio. Dall’altro lato, ha evidenziato la vulnerabilità e la disunione delle democrazie. Non c’è dubbio, quindi, che l’esito dellain Ucraina avrà un ruolo decisivo per il destino della libertà e dell’Europa.