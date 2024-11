Dailymilan.it - Pagelle Milan-Empoli: Tijjani Reijnders fenomenale, Morata quasi, Rafael Leao invece no

Leggi su Dailymilan.it

è ancora una voltacome Alvaromentre.MAIGNAN 6La mira di Colombo e la traversa lo salvano!EMERSON ROYAL 6Far male contro l’sarebbe stata un’impresa che nemmeno lui è riuscito a compiere.THIAW 6È il nuovo Tomori. Senza offesa naturalmente.GABBIA 6,5Una garanzia. Una delle poche di questa difesa.(75’ Pavlovic 6: tutto facile)THEO HERNANDEZ 6Per la decima volta con la fascia da capitano al braccio. Una fascia che pesa, che non lo fa più correre come primaFOFANA 7Solito uomo a tutto campo(75? Loftus-Cheek 6: facile palleggiare sul 3-0 con l’.), Alvarofa quello che vuolenon ci riesce. View this post on InstagramA post shared by AC(@ac)LEGGI ANCHE, scocca l’ora di Francesco Camarda? La decisione di Paulo Fonseca8Un fenomeno da nascondere.