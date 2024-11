Quotidiano.net - Lo sciopero di Cgil e Uil: "Siamo mezzo milione nelle piazze". Landini attacca: rivoltiamo l’Italia

A fine giornata, logenerale di, Uil e sindacati autonomi ha due cifre: una composta dai numeri dati dagli stessi sindacati (500mila in piazza e adesioni al 70 per cento) e duramente contestati dal governo e da altre single a colpi di altre percentuali (5 per cento nella scuola e negli altri comparti del pubblico impiego, e ancora di meno nel privato, con un 4 per cento alle Poste). Una seconda costituita dalle parole di fuoco di Maurizio("Noi vogliamo rivoltare il Paese come un guanto, c’è una svolta autoritaria"), finite nel mirino dei leader della maggioranza, tanto più dopo gli scontri di Torino tra polizia e centri sociali. "Mi sembra un linguaggio da fondamentalista – avvisa il vicepremier Antonio Tajani –. Loha delle motivazioni politiche, diversi sindacati non hanno aderito".