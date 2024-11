LIVE – Staffetta singola mista Kontiolahti 2024 biathlon | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedelladi, gara valevole per la Coppa del Mondo/2025 di. Si alza ufficialmente il sipario sul massimo circuito internazionale con la gara che vede alternarsi in pista una donna ed un uomo. L’Italia schiera la giovane Samuela Comola ed il veterano Lukas Hofer: un mix che proverà ad inserirsi nella lotta per le posizioni che contano. Servirà però una grande prestazione alla coppia azzurra, che dovrà vedersela, fra gli altri, anche con Francia (che schiera Julia Simon e Quentin Fillon Maillet) e Norvegia (con Juni Arnekleiv e Vetle Christiansen). Si preannuncia grande spettacolo: l’appuntamento è per le ore 13:15 di sabato 30 novembre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedelladiper non perdersi davvero alcuna emozione.