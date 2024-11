LIVE – Piacenza-Grottazzolina 1-0 25-23 4-2 | Superlega 2024 2025 volley maschile in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita valevole per la decima giornata di andata del campionato didi. I biancorossi di Andrea Anastasi, dopo la netta sconfitta incassata a Verona, scendono sul campo di casa per riscattarsi e rimanere in scia alle migliori in classifica. Dall’altra parte della rete c’è la squadra di Massimiliano Ortenzi, fanalino di coda, che va a caccia di una grande prestazione per strappare punti importanti in chiave salvezza ad una big. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 30 novembre al PalaBancaSport di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Gas Sales Bluenergye Yuasa Batterydelladiaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.