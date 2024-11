Unlimitednews.it - Kosovo, Serbia nega coinvolgimento in danneggiamento canale idrico

Leggi su Unlimitednews.it

BELGRADO (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica diAleksandar Vucic, in una nota, “fermamente qualsiasinell’attacco che ha danneggiato undi approvvigionamentovitale per molti residenti del, tra cui molte enclave serbe”.“L’esplosione ha causato ingenti danni materiali e ha alimentato tensioni già elevate nella regione”, si legge nella nota, evidenziando anche che “le comunità serbe cristiane nelsettentrionale sono costantemente esposte a discriminazioni sistematiche e pressioni crescenti, come regolarmente documentato nei rapporti delle Nazioni Unite. Negli ultimi due anni, circa il quattordici per cento dei serbi è fuggito dalla regione come vittima di politiche repressive sistematiche”. Si esprime inoltre “seria preoccupazione per l’intensa operazione di polizia attualmente condotta nelsettentrionale dalle cosiddette autorità kosovare”.