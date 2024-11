Lapresse.it - Israele colpisce siti al confine Siria-Libano: usati da Hezbollah per armi

I caccia dell’aeronautica militare israeliana hanno colpito le infrastrutture militarine nei pressi dei valichi di frontiera tra, che secondo le Forze di difesa israeliane (Idf) venivano utilizzate “attivamente” daper trasferire. “Questo attacco è stato effettuato in seguito all’identificazione del trasferimento didallaal, anche dopo l’accordo di cessate il fuoco, e costituisce una minaccia per lo Stato di, in violazione dei termini dell’accordo di cessate il fuoco”, ha affermato l’esercito israeliano in una nota, come riporta Times of Israel. Le Idf accusano, con il sostegno del regimeno, di utilizzare i valichi di frontiera civili per introdurreinha promesso di impedire qualsiasi trasferimento didurante il cessate il fuoco.