361magazine.com - Grande Fratello, Dayane Mello entrerà in Casa? La modella rompe il silenzio

Leggi su 361magazine.com

nella? Lasmentisce. Ecco la replica social dopo il rumornella scorsa puntata andata in onda martedì sera ha varcato la porta rossa per realizzare una sorpresa ad Helena. Le due amiche e colleghe si sono riabbracciate dopo tanto tempo ed hanno trascorso del tempo insieme. L’incontro tra le due donne avvenuto inè stato molto apprezzato dai fan e dai telespettatori che hanno atteso con ansia l’ingresso diin. Gli autori dunque starebbe pensando, stando a quanto riportano diversi rumor, ad un possibile ritorno indell’ex gieffina. Lainfatti ha già partecipato al programma televisivo condotto da Alfonso Signorini, in qualità di concorrente nell’edizione del 2021.Leggi anche Quarto Grado, le anticipazioni di venerdì 29 novembreLa replica social dellaed ex gieffinaNelle ultime ore labrasiliana ha deciso di smentire il rumor che nei giorni scorsi hanno invaso il web.