Lanazione.it - Detenuto portato in ospedale per una ferita da taglio, è grave

Prato, 30 novembre 2024 – Un ragazzo di 24 anni, di origini maghrebine, è stato soccorso oggi nel carcere di Prato per unadache gli ha causato una abbondante perdita di sangue. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno ricoverato in gravi condizioni al pronto soccorso dell’Santo Stefano. In base alle prime ricostruzioni dovrebbe trattarsi di un caso di autolesionismo, gli accertamenti comunque sono ancora in corso.