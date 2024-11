Ilrestodelcarlino.it - Dalle mucche fino al bancone: "Il nostro Parmigiano Reggiano fatto col latte di quattro razze"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dei quasi 13 milioni di tonnellate diprodotti in Italia, l’Emilia-Romagna contribuisce per il 16%, pari a oltre 2.074.725 tonnellate, registrando nel primo semestre del 2024 un +2,23% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ildestinato alla produzione diè una quota importante: nel 2023caldaie sono uscite quasi 4 milioni di forme, un settore di fondamentale importanza non solo per il territorio regionale, ma per tutta la Penisola. La consistenza del patrimonio zootecnico bovino a livello nazionale è di 5 milioni e 500mila capi, l’Emilia-Romagna ne ospita 560mila. Ilsta attraversando un buon periodo (quest’anno ha festeggiato i 90 anni dalla fondazione) dal punto di vista commerciale. La razza di bovine più diffusa negli allevamenti che produconoper ilè la Frisona, ma non mancano esemplari di Bianca Modenese o Rossa Reggiana.