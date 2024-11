Ilrestodelcarlino.it - Crisi Beko, giorni decisivi: "Qui solo il 6% di perdite"

forse no, ma quasi. I prossimi diecisaranno cruciali per le sorti degli oltre 300 operai delladi Comunanza che rischiano il posto a seguito della decisione assunta dalla multinazionale di voler chiudere lo stabilimento piceno alla fine del 2025. Diversi, infatti, gli appuntamenti in programma, nel corso dei quali si saprà di più sul futuro dell’azienda. Lunedì mattina, all’interno della fabbrica, ci sarà un’importante riunione sindacale, alla quale prenderanno parte tutti i lavoratori. Nel pomeriggio, alle 16, si svolgerà l’assemblea pubblica indetta dal sindaco Domenico Sacconi, che richiamerà in auditorium i primi cittadini del comprensorio montano ma anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’assessore regionale Stefano Aguzzi, il commissario alla ricostruzione post sisma Guido Castelli e gli altri parlamentari del Piceno.