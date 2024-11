Ilrestodelcarlino.it - Bosco urbano di Ospizio, giochi fatti. Comune e Conad siglano convenzione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il contestato piano urbanistico del quartiere “” , targato, torna in sala del Tricolore. Alla costruzione di un nuovo centro commerciale abbattendo il “” oggi esistente era instata dedicato poco più di un mese fa un Consiglio comunale aperto, in cui per sua natura non erano stati messi in votazione dei documenti. Gli oltre 2.500 cittadini che hanno firmato per fermare il piano particolareggiato die l’abbattimento di 154 alberi, hanno però presentato anche una mozione di iniziativa popolare che sarà discussa lunedì in Sala del Tricolore ed esaminata ieri dalla commissione Territorio Ambiente. Isembrano tuttavia già. "Ildi Reggio eCentro Nord – recita una nota – hanno firmato il documento attraverso il qualesi assume tutti gli impegni legati al piano, fra cui quelli infrastrutturali, quelli legati al verde pubblico e quelli economico-finanziari".