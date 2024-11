Quotidiano.net - Bartorelli: "Proponiamo marchi da leggenda"

Realtà italiana di spicco nel settore dell’alta gioielleria e dell’alta orologeria e sinonimo di eccellenza e prestigio, Gioiellerieoggi vanta cinquanta dipendenti e dieci punti vendita in tutt’Italia: a Riccione, dove è nato il primo storico negozio, a Bologna, Forte dei Marmi, Cortina d’Ampezzo, Milano Marittima e Firenze. "ri, come Patek Philippe, Cartier, Jaeger-LeCoultre, Breguet, IWC e Chopard, solo per citarne alcuni – spiega Carlo,Presidente e amministratore unico – abbiamo l’esclusiva per la vendita dei gioielli Bvlgari e un nostro brand d’alta gioielleria, "Rare and Unique, che comprende pezzi unici con gemme purissime, lavorazioni preziose e design esclusivo, in cui crediamo molto". Proposte esclusive, dedicate a una clientela sempre più attenta.