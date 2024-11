Avvisatelo cambia tutto Grande Fratello la notizia più inaspettata per Javier

Leggi su Caffeinamagazine.it

Svolta in arrivo per il futuro dial. Nelle ultime ore è arrivata unamolto importante sul concorrente, che cambierebbe tutti gli scenari e farebbe preoccupare non poco gli altri gieffini. Una situazione pazzesca e, che sconvolgerebbe tutti gli equilibri all’interno della casa più spiata d’Italia.In vista della prossima puntata in diretta, fuori dalè già arrivata un’anticipazione incredibile su. Lui è ancora all’oscuro di questa news e quando la apprenderà festeggerà alla. I suoi amici saranno tutti al suo fianco, mentre chi non gradisce la sua presenza non potrà certamente fare dei salti di gioia.Leggi anche: “Io sodi te”., Yulia e il segreto di Lorenzo: lite furiosa in Tugurio, lasustravolge gli equilibri in casaSul sito Angolo delle Notizie è uscito un sondaggio del, datato 30 novembre, che fa riferimento proprio a