Corrieretoscano.it - Aggredisce i sanitari, danneggia gli arredi al Noa di Massa e finisce in carcere

– Lesioni a personaleo,mento ai beni destinati all’assistenzaa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Di questo dovrà rispondere un soggetto, di origine straniera, identificato dalla Polizia come l’autore di un grave episodio al Noa di. Il personaleo del Nuovo ospedale della Apuane aveva la presenza di un soggetto straniero che, in stato di alterazione da abuso di sostanze stupefacenti, stava aggredendo il personaleo presente ento l’interno della struttura ospedaliera.Immediato l’arrivo in loco degli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico che, per contenere le escandescenze dello straniero e respingere le violenze di cui era diventati oggetto, hanno impiegato le sole funzioni di deterrenza della pistola a impulsi elettrici che hanno indotto lo straniero a desistere dai suoi malevoli intenti.