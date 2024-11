Lanazione.it - Accoltellato sotto casa. Restano in carcere i ragazzi

ini due, di 15 e 16 anni arrestati dai carabinieri per la drammatica aggressione ai danni di Mario Livi, il 62enne dirigente d’aziendadavantilunedì sera a Massa Pisana. Nella giornata di ieri si è svolta presso il tribunale minorile di Firenze l’udienza di convalida, che ha confermato per entrambi il fermo e la misura della custodia nelminorile del capoluogo, come richiesto dalla procuratrice Roberta Pieri. Per tutti e due l’accusa è quella di concorso di tentato omicidio e porto d’arma abusivo. Linea dura del tribunale dei minori, che non ha certo intenzione di lasciar cadere in breve tempo la gravissima aggressione. I fatti risalgono allo scorso 26 novembre, quando il 62enne, sentendo dei rumori provenienti dai pressi della sua abitazione, è uscito per capire di cosa si trattasse.