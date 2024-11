Iodonna.it - A centocinquanta anni dalla nascita e a quasi sessanta dalla morte, Churchill è protagonista di un romanzo appassionante e appassionato

Era una notte come un’altra, quando un invito a cena lo aveva raggiunto: «Non ci andate? Ma non potete farlo, Lady St. Helier ci rimarrà malissimo. Sono giorni che avete ricevuto l’invito». «Sì lo so, ma sarà una noia mortale Eddie. Queste cene lo sono sempre». Si rivelò una notte sorprendente quella che segnò l’incontro di Winstoncon Clementine Hozier, la sua Clemmie. Libri d’amore: 8 titoli sulle sfaccettature quotidiane X Leggi anche › 4 libri da leggere a novembre 2024 Fu un grande statista, ma il suo «più grande successo – come confidava – è stato riuscire a convincere mia moglie a sposarmi».