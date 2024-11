Biccy.it - Un aereo manda in crisi Shaila: “Oddio è inquietante, aiuto”

Dopo migliaia di euro buttati al vento per striscioni che esaltano ship di cui – fortunatamente – ci saremo scordati con la fine di questo Grande Fratello, finalmente qualcuno hato undiverso dal solito. Poco fa sulla casa del GF è volato un messaggio molto particolare rivolto aGatta: “, l’amore è libertà, svegliati“. L’ex velina di Striscia la Notizia è uscita in giardino ed è rimasta spiazzata dal messaggio dei suoi fan.e Ilaria Galassi hanno cercato di dare un senso alle parole appena lette e alla fine la Gatta ha detto che quella frase l’ha destabilizzata.PS: le fan potevano risparmiare spazio, bastava un “, scappa“.UninGatta: “Questo è”.“U mamma mia è destabilizzante questo messaggio, vi giuro che sono un po’ andata in tilt .