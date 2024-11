Puntomagazine.it - Tragedia a Napoli: turista 28enne muore in un incendio in un B & B in Piazza Municipio

Leggi su Puntomagazine.it

Nel centro storico diuna donna di 28 anni perde la vita in un tragicodivampato la scorsa notteè stata teatro di unanella notte scorsa: una giovane donna pugliese di 28 anni, presumibilmente una, ha perso la vita in undivampato in un bed and breakfast situato in, nel cuore del centro storico della città.L’Il rogo, che ha avuto origine al settimo piano dello stabile dove si trovava il B;B, ha devastato l’appartamento. Dalle prime immagini, la parte esterna della struttura appare completamente annerita, segno dell’intensità delle fiamme che hanno rapidamente avvolto l’abitazione. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare.Indagini in corsoLa Polizia di Stato e gli agenti del commissariato Decumani stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’