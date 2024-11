Secoloditalia.it - Sinner, analogie e differenze con il caso doping della Swiatek: dalla negligenza alle modalità d’assunzione

Ilrilancia quello dell’azzurro, che sarebbe entrato in contatto con il principio attivo a causa del fisioterapista. Mentre la polacca avrebbe assunto un integratore contaminato. Così, con il mondo del gossip impegnato a interrogarsi sui motivirottura tra Jannike Anna Kalinskaya, il campione di Sesto Pusteria e il suo team guardano alla vicendatennista polacca che rimanda per associazione di idee al processo per ilche ha coinvolto il nostro fuoriclasse, con il Tas che si pronuncerà dopo il ricorso presentatoWada. Come noto, infatti, la prima sentenza aveva dichiaratoinnocente, ma è stata impugnata dall’Agenzia mondiale anti. Una decisione che ha suscitato sconcerto e polemiche che non accennano a diminuire la portata di recriminazioni e suggestione.