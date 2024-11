Anteprima24.it - Salerno accoglie Claudio Mattone e il suo libro ‘Scrivere in napoletano (decentemente)’

Tempo di lettura: 2 minutiIl 2 dicembre 2023, alle ore 19.00, il Teatro Delle Arti diospiterà un evento imperdibile per tutti gli amanti della cultura napoletana e della scrittura. Il maestro, celebre compositore, autore e uno dei massimi esponenti della musica partenopea, presenterà il suo“Scrivere in(decentemente)”, un testo che si propone come guida essenziale per chi desidera avvicinarsi alla scrittura nella lingua napoletana con rispetto e precisione.“Scrivere in(decentemente)” è molto più di un manuale: è un tributo alla lingua e alla cultura di Napoli, un patrimonio immateriale di inestimabile valore. Con la sua vasta esperienza e il suo profondo amore per la lingua napoletana,offre strumenti preziosi per preservarne l’autenticità e utilizzarla correttamente, valorizzando le sue peculiarità fonetiche, lessicali e grammaticali.