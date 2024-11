Agi.it - Quando i migranti 'approdano' in tribunale è troppo tardi

Leggi su Agi.it

AGI –“La reintroduzione dell'appello è sostanzialmente ininfluente sulla situazione attuale. Accompagnandosi al ritorno alla decisione monocratica, e non più collegiale, come oggi, dei ricorsi da parte del, consentirà a questo di elevare un po' i suoi numeri, spostando la collegialità in appello”. È la valutazione in un'intervista all'AGI del magistrato Guido Vannicelli, presidente della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale deldi Milano, sul possibile e discusso ripristino del reclamo sui provvedimenti delin materia di protezione internazionale e speciale dei. “L'effetto complessivo, essendo comunque necessariamente mantenuto anche il ricorso per Cassazione, non sarà certamente acceleratorio - prosegue -.Tutto questo non interesserà però le migliaia di ricorsi pendenti oggi perché si applicherà solo a quelli proposti dopo la legge di eventuale conversione dei due decreti legge.