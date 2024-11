Iltempo.it - Prima Fedez, poi Lucarelli: così i guru della sinistra abbandonano il "correct"

Leggi su Iltempo.it

Cambiare idea è sinonimo di intelligenza, «voglio rinnovarmi ogni giorno» diceva Gramsci, e sembra che questo atteggiamento stia contagiando anche alcuni personaggi(fu)italiana.che, in una sorta di iperbole, ai microfoni de La zanzara, la trasmissione condotta da Giuseppe Cruciani, ha detto che «se ci fosse un testa a testa, Vannacci si mangerebbe la Schlein, è dieci spanne sopra». Il generale, che difficilmente non ha la battuta pronta, non ha tardato nel replicare: «Sono lusingato dalle sue parole. Avevo ragione io, il mondo è proprio al contrario», riferendosi al titolo del suo libro che tuttora genera una certa polemica. Dopo il rapper è arrivata, però, anche Selvaggiache, nelle sue storie Instagram, a proposito dell'omicidio di Giulia Cecchettin e dell'attenzione mediatica a cui assistiamo dall'11 novembre 2023, giorno del decesso, si è espressa: «Ho il massimo rispetto per Gino Cecchettin (il padrevittima, ndr), ma solo nel 2024 ci sono state cento vittime di femminicidio, più o meno ignorate.