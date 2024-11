Rompipallone.it - Presidenza FIGC, c’è la conferma: Gravina esce allo scoperto

Ultimo aggiornamento 28 Novembre 2024 23:29 di redazioneNegli ultimi giorni impazzano le notizie sulla nuova: rompe così il silenzio Gabriele.Il prossimo 3 febbraio 2025 è attesa la sfida per il nuovo presidente della. Le notizie trapelate negli ultimi giorni hanno avanzato il nome della ex bandiera bianconera Alessandro Del Piero come possibile candidato alla.“Pinturicchio” così non si è tirato indietro ed ha parlato della necessità di un progetto e di una proposta per far entrare nel vivo la sua candidatura.Importante, però, è anche il parere e la volontà di Gabriele, che non ha ancora sciolto le sue di riserve. L’attuale presidente vorrebbe essere sostenuto dalla Serie A, ma sembrerebbe che alcuni club del massimo campionato italiano stiano pensando anche ad un’alternativa.