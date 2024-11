Lortica.it - Opocsoro

L’Oroscopo del 29 novembre: stelle disordinate e pianeti maleducatiEccoci di nuovo con il nostro oroscopo pungente e senza peli sulla lingua. Oggi il cielo sembra il reparto offerte di un supermercato: caos ovunque, pianeti litigiosi e stelle che sembrano aver perso la pazienza. La giornata si prospetta impegnativa, ma almeno c’è sempre spazio per un po’ di ironia. Pronti a scoprire cosa vi riserva questa nuova avventura cosmica? Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi sei un vulcano di idee. che però esplode in faccia a chiunque si avvicini. Hai tanta energia, ma la usi per lamentarti o per fare battute fuori luogo. Le stelle ti consigliano di contare fino a dieci prima di parlare. O meglio, di non parlare proprio.Toro (20 aprile – 20 maggio)La tua testardaggine oggi raggiungerà nuove vette.