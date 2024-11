Ilfattoquotidiano.it - Musica di Fatto con i Ricchi e Poveri angeli natalizi, il neo papà Ultimo, Lazza a sorpresa, Gazzelle filosofo, Sarafine rompe il silenzio dopo X Factor

Questa settimana, in vista del mercatoo, iniziano ad arrivano le proposteli più interessanti del periodo.aver parlato di Pino Daniele, Marco Mengoni e Cesare Cremonini, per la rubricadisegnaliamo le altre novità più interessanti.Non si può non parlare deiche diventano cartoon per “Il Natale degli”. La canzone, scritta e composta da Edwyn Clark Roberts, Cheope, Stefano Marletta e prodotta da Edwyn Clark Roberts e “Itaca Music”, è stata presentata in anteprima su TikTok. “Non si piange non si litiga. Ci sto! Solo piccoli miracoli, momenti magici, la festa di Natale degli”, canta il duo. Le lucine accese ovunque, la confusione in cucina, la tavola imbandita, la cometa sulla stalla che emana luce a qualsiasi latitudine. Una favola contemporanea che si conclude con l’augurio deglia non lasciare solo nessuno, a ritrovare il dialogo nella quotidianità e soprattutto la pace in un periodo così particolare affinché la magia del Natale raggiunga tutti gli uomini del mondo.