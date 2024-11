Gqitalia.it - Matilda De Angelis è andata ben oltre le aspettative con il suo look ai GQ Men of the Year 2024

CheDesia il prototipo dell'attrice moderna lo sapevamo da tempo. È una star nel cinema nostrano e all'estero, prende parte a piccole produzioni indipendenti e a blockbuster pieni di effetti speciali, ma soprattutto si veste come poche altre colleghe sanno fare. Sul red carpet dei GQ Men of thedi Milano, la star di Lidia Poët ha scelto undi Dolce&Gabbana composto da un miniabito in pizzo Chantilly nero con pettorina in popeline di cotone bianco, culotte in seta a vita alta, reggiseno a balconcino in seta e stivali con calze in tulle. Il tocco di classe? I suoi gioielli Tiffany, ovviamente. Come si dice in questi casi, era tutto studiato nei minimi dettagli per avere unelegante ma non noioso. Decisamente in stileDe.Sulla cover di GQ l'attrice italiana aveva indossato Loewe, ma non è raro vederla in Fendi e sperimentare con altri marchi e silhouette.