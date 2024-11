Calciomercato.it - Marotta interviene su Lautaro Martinez: “Sorpresa e delusione”

Arrivano le dichiarazioni del numero uno interista su, presa di posizione forte sull’attaccante argentinoDopo la vittoria in Champions League contro il Lipsia, che contribuisce a tenere l’Inter nelle primissime posizioni della maxi classifica della prima fase, i nerazzurri si rituffano sul campionato e saranno alle prese con un match importante e delicato. In programma la sfida alla sorprendente Fiorentina di questo inizio di stagione, un incrocio non semplice per i campioni d’Italia che dovranno dare il meglio di sé per riuscire a uscire vincitori dal ‘Franchi’. Puntando, magari, a ritrovare unal top della sua forma.su: “” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Autentico mattatore dello scorso campionato, fin qui l’argentino non sta mantenendo le stesse medie realizzative e sta avendo un po’ di difficoltà in più.