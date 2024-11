Dilei.it - Mandare tutto all’aria, testo e significato della canzone di Marco Mengoni

possibilità chestesse lavorando alla pubblicazione di un nuovo pezzo se ne stava parlando da giorni e, ora, il cantante ha confermato e regalato ai fan: un brano ricco di ritmo che mixa la voglia di cambiarea una dose di malinconia. Ecco.“”,Le orecchie più attente ne avevano sentita una piccola anticipazione durante Amici di Maria De Filippi e, ora, potranno godersela per intero:è la nuovadidisponibile in radio e sulle principali piattaforme streaming.Un pezzo che riaccende uno dei cantanti più amati con una chiara matrice cantautorale e una sonorità French Touch. Un mix perfetto per regalare malinconia e slancio verso una prospettiva diversa.