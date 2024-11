Ilgiorno.it - Lo shop solidale che finanzia check up gratis

Dal 4 all’8 dicembre dalla 11 alle 20 in piazza Alvar Aalto torna “Milove“, il negozioche devolve il 100% dei ricavi a Visita Sospesa, il progetto che fonisce visite mediche, psicologiche e riabilitative alle famiglie in difficoltà economica. Nei primi dieci mesi di quest’anno le visite sospese sono state 9.700 e 49.887 dall’avvio del progetto nel 2016 ad ogg erogate in gratuità dal centro medico polispecialistico Welcomed. A supporto del progetto Visita Sospesa, tra le molte iniziative, è nato Milove, il temporary charitydove acquistare capi e accessori dei principali brand del lusso e della moda in vendita a prezzi speciali, giunto ormai alla dodicesima edizione. "In Welcomed, centro specializzato in età evolutiva e famiglie, con tre sedi a Milano, abbiamo dato vita a Visita Sospesa - ha commentato il presidente di Welcomed, Paolo Colonna - Visita Sospesa® è un progetto medico che rappresenta un gesto semplice e che permette di aiutare concretamente bambine e bambini che diversamente attenderebbero mesi per ricevere le stesse cure o che, nel caso di alcune terapie riabilitative come quelle logopediche e della psicomotricità, rinuncerebbero ad effettuarle peggiorando le loro condizioni di salute".