Oasport.it - LIVE F1, GP Qatar 2024 in DIRETTA: la Ferrari deve superarsi su una pista ostica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire la prima giornata del week end di Lusail in tv/streaming – La presentazione del GP del– Numeri e statistiche GPBuon pomeriggio e bentrovati alladella prima giornata del week end del GP del, penultimo appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito di Lusail si prevede un day-1 vibrante, visto che nel fine-settimana è prevista la sesta e ultima Sprint Race della stagione della massima categoria dell’automobilismo.Per questo, quest’oggi assisteremo all’unica sessione di prove libere di questo round, a precedere le qualifiche per la definizione dello schieramento di partenza della gara del sabato. Non ci sarà, quindi, troppo tempo per le squadre e sarà necessario trovare il set-up ideale nel più breve tempo possibile.