Ilfattoquotidiano.it - La Siria s’infiamma: milizie filo-turche anti-Assad entrano ad Aleppo, Mosca le bombarda

Con la tregua in Libano che al momento regge ma resta appesa a un, la guerra mondiale combattuta in Medio Oriente torna a infiammare la, dove si confrontano da anni turchi, russi, americani e israeliani. La guerra è ripresa improvvisamente lungo la trincea del nord-ovest, congelata da più di quattro anni e che divide l’area controllata dalla coalizione jihadista cooptata dalla Turchia dalla zona controllata dalle forze governative sostenute da Iran e Russia.In poco più di 24 ore l’offensiva dellesostenute da Ankara che combattono il regime di Bashar Alha conquistato ampi territori tra Idlib e, arrivando a due chilometri dalla periferia della metropolina e interrompendo, per la prima volta dalla primavera del 2020, l’autostrada Damasco-, la spina dorsale dellain guerra da 14 anni.