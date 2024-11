Ilrestodelcarlino.it - "Intervalliva, chiederemo una modifica"

L’azienda Talamonti e l’, le case popolari di via Proietti e i soldi per le manifestazioni al centro della prima parte del consiglio comunale di Tolentino, ieri pomeriggio. La seduta si è aperta con Monica Scalzini e Laura Fermanelli, proclamate cavaliere dell’ordine della Repubblica per l’impegno in Croce Rossa l’una e nell’ambito bandistico e l’attività didattica l’altra. Il sindaco Mauro Sclavi ha poi annunciato che è stata ripristinata la recinzione dell’hotel Marche, e ha ricordato che Tolentino è nel cratere dell’alluvione per il risarcimento danni. In risposta alla mozione del consigliere Pd Luca Cesini, il sindaco ha espresso la volontà di "un incontro pubblico" sull’Tolentino-San Severino. "Vogliamo che l’opera sia realizzata e che non danneggi o che crei meno disagio possibile alle tre attività, tra cui Talamonti – ha detto Sclavi –.