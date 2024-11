Ilfattoquotidiano.it - Il Guardian vuole vendere l’Observer a una start up in perdita: l’operazione scoperta dai cronisti, che si oppongono

La crisi della carta stampata è un fenomeno ampio e complesso, che minaccia il giornalismo e la sua indipendenza. Perché raramente i grandi giornali chiudono: più spesso cambiano proprietà e, con essa, identità e finalità originarie. Conservano il ‘marchio di qualità’ ma vengono utilizzati con un’agenda diversa da quella che ha garantito quella qualità.Secondo i suoi reporter, è quanto sta succedendo al, il più antico domenicale del mondo ora parte delMedia Group che pubblica anche il. A settembre, alcuni reporter del gruppo hanno scoperto che GMF è in trattative pera Tortoise Media, unaup fondata solo 5 anni fa da ex manager di BBC e The Times.I giornalisti ne sono stati tenuti all’oscuro. Il piano è stato criticato sia da uno dei capiredattori, che ha definito il processo opaco e poco trasparente si è dimesso di conseguenza, sia da giornalisti interni, che lo ritengono il preludio alla fine del giornale e hanno tenuto una consultazione interna fra iscritti al sindacato in cui il 93% dei partecipanti si oppone alla vendita.