Liberoquotidiano.it - Il Dipartimento per le Imprese e il Commercio britannico annuncia i vincitori degli Unicorn Kingdom Pathfinder Awards, il programma a supporto della nuova generazione di scale up tecnologiche ad alto potenziale

Leggi su Liberoquotidiano.it

- LONDRA, 27 novembre 2024 /PRNewswire/Sono stati proclamati i quattro i(UKPA), il riconoscimento più importante a livello internazionale dedicato alleupe promosso dalper lee il(Department for Business and Trade - DBT). Le soluzioni proposte mirano a risolvere sfide importanti come riuscire a far conoscere le nuove sperimentazioni cliniche ai pazienti oncologici, e aumentare la resistenza dei sistemi IT agli attacchi informatici.Sulla scia del successo dei Tech Rocketshipbritannici del 2023, che hanno portato a investimenti pari a 67,4 milioni di sterline nel Regno Unito, questi premi rappresentano un'opportunità unica per scoprire e dare visibilità alle aziende internazionali più promettenti in ambito tecnologico.