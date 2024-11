Ilfoglio.it - Evoluzione ad albero o a rete? Dipende da cosa studiamo

Leggi su Ilfoglio.it

L'biologica è spesso rappresentata come un, una potente metafora introdotta da Charles Darwin per descrivere la diversificazione delle specie nel tempo. I rami che si separano da un tronco comune raccontano la storia della vita che evolve, diverge e si moltiplica. Questa visione rimane assolutamente valida: ogni individuo discende da un altro, e l'insieme degli individui, nel corso del tempo, costruisce unadi discendenza che assomiglia a un grandein espansione. Tuttavia, negli ultimi decenni è diventato evidente che questa immagine non è sufficiente a catturare tutta la complessità dei processi genetici che guidano l'. Se la filogenesi degli organismi può essere rappresentata come undarwiniano, quella dei loro geni e del loro Dna segue spesso un percorso più intricato e articolato, simile a unain cui i rami non rimangono separati, ma si intersecano, si fondono e si scambiano elementi.