Lettera43.it - Elon Bot, presentato negli Usa un robot con il volto di Musk

Leggi su Lettera43.it

potrebbe presto avere il suo umanoide personale. Realbotix, un’azienda che realizza, ha infatti sviluppatoBot, una versione meccanica del patron di Tesla e SpaceX «unico nel suo genere». Come riporta Tmz, replica perfettamente non soltanto l’aspetto del magnate, ma anche i suoi modi di fare e persino la voce per adattarsi all’originale senza grosse differenze. Inoltre sarà in grado di muoversi in completa autonomia, mantenere il contatto visivo con un soggetto e una serie di altri «notevoli vantaggi» di cui non sono state offerti dettagli. «Gli consentirebbe di avere un’estensione fisica delle sue idee e della sua personalità», ha spiegato il Ceo dell’azienda Andrew Kiguel. «I nostrisono in grado di apprendere con precisione». Qualora accettasse,non sarebbe il primo ad aver un androide personale: nel 2018 Realbotix ne aveva realizzato uno per la comica Whitney Cummings, autrice di 2 Broke Girls.