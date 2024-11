Christopher Nolan elogia Dune – Parte Due come un adattamento miracoloso

Leggi su Cinefilos.it

Due“un”Quentin Tarantino potrà anche rifiutarsi di vedere, ma Denis Villeneuve può comunque contrare su fan di tutto rispetto, ovvero il collega, che di recente ha rilasciato una recensione entusiastica del suoDue. Il premio Oscar ha infattito il sequel, uscito in sala quest’anno, affermando che è “unlavoro di”, che conclude la rappresentazione in due parti di Villeneuve del romanzo di fantascienza di Frank Herbert del 1965.“Prendendo la secondae realizzando un’incredibile conclusione della storia”, ha dettodurante un recente panel dei DGA con Villeneuve. “Un’opera notevole”.ha aggiunto: “Se per meeraGuerre Stellari, alloraDue è L’Impero colpisce ancora, che è il mio film preferito di Guerre Stellari.