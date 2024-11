Gaeta.it - Chiusura straordinaria del Piccolo Teatro di Milano: sciopero generale in corso

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La serata di oggi segna un’eccezione nel calendario deldi, che rimarrà chiuso in seguito alla partecipazione dei suoi lavoratori alloindetto in tutto il Paese. Questa decisione ha portato all’annullamento di importanti eventi teatrali, tra cui la rappresentazione di Lacrima di Caroline Guiela Nguyen presso ilStrehler e la prima nazionale di Sogno di una notte di mezza estate con la regia di Carmelo Rifici, prevista alStudio Melato. L’annuncio dellaè stato pubblicato sui social e sul sito ufficiale del.La partecipazione dello staff e le richieste dei lavoratoriLe ragioni dietro questa mobilitazione riguardano temi di rilevante importanza per il settore dello spettacolo. Valentina Penzo, rappresentante della Rsu Slc Cgil del, ha spiegato che i lavoratori sono scesi in piazza per rivendicare una migliore tutela dei diritti, l’applicazione corretta dei contratti nazionali e la stabilizzazione dei lavoratori.