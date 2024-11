Quotidiano.net - Cgil-Uil, adesione allo sciopero oltre il 70% e piazze piene

"Se mettiamo assieme i numeri di tutti quelli che oggi hanno deciso di scendere in piazza possiamo tranquillamente dire che più di 500mila persone in tutta Italia hanno scelto di essere in piazza per difendere la libertà e i diritti di tutti". Lo ha detto il segretario dellaMaurizio Landini, parlando dal palco di Bologna.e Uil segnalano un'"altissimagià nei primi turni di lavoro:il 70% delle lavoratrici e dei lavoratori ha incrociato le braccia in tutta Italia in occasione dellogenerale proclamato per la giornata di oggi dae Uil contro la legge di bilancio del Governo. Una mobilitazione per aumentare salari e pensioni, finanziare sanità, istruzione e servizi pubblici, investire nelle politiche industriali. Dai primi dati raccolti dalle Confederazioni, - si legge in una nota - si toccano punte del 100% con numerose aziende ferme, come la Heineken di Taranto, la Sammontana di Firenze, la Citterio di Parma, la Lagostina di Novara e la Dana di Reggio Emilia.