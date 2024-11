Amica.it - Cesare Cremonini riparte da “Alaska Baby” e si prepara ai live

(askanews) – Il ragazzo di 50 Special dei Lunapop è un ricordo lontano, eppureancora una volta ci prende per mano e ci porta a fare un viaggio con Alaska Baby, ottavo album in studio della sua carriera solista. Un album luminoso, poetico e carico di emozioni, una nuova tappa di un percorso musicale e umano.: “È come un primo disco per me”«Alaska Baby per me è un ritorno, ma in realtà è un vero punto di partenza perché suona nella mia testa, suona nel mio cuore come un primo disco. Ha l’energia di un primo album ed è un miracolo, una cosa anche inaspettata per me quello che è successo. Mi sono messo a disposizione di quello che stava capitando con un atteggiamento provocatorio prima nei confronti di me stesso. Cercando di mettermi in discussione ho messo in discussione anche la mia vita privata per farlo, sono partito ho spento la macchina.