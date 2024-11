Carini botta e risposta con le compagne di Nazionale | Sono stata lasciata sola

Leggi su Ilfaroonline.it

Polemiche nell’Italia del pugilato. Angela, ritiratasi a Parigi dopo pochi secondi sul ring con Imane Khelif (leggi qui), è tornata sull’incontro: “Ho detto allora che non giudico nessuno. Però sarebbe bene che neanche lei lo facesse con me”. L’algerina, poi medaglia d’oro, èal centro delle polemiche, nelle ore precedenti il match contro l’azzurra, per dei presunti livelli di testosterone non in regola e addirittura cromosomi XY (maschili), poi smentiti.Nelle scorse settimane Khelif aveva rilasciato un’intervista in cui dichiarava di non avercela con, ma piuttosto con le persone che hanno fatto pressioni, politiche, su di lei: “state dette tante cose non vere sul mio conto, anche in alcune trasmissioni televisive nelle quali si cercava di tirare le somme sulla mia persona sollecitando anche Imane”, ha detto Angela in un’intervista a Repubblica, “ho trovato tanta disumanità, anche nella telecronaca che mi èfatta durante il match.