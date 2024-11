Ilrestodelcarlino.it - Blocco del Pos a Bologna, Ascom: risarcire i negozi danneggiati

, 29 novembre 2024 - "Ildei pagamenti elettronici, avvenuto in questi giorni, ha causato enormi disagi ai pubblici esercizi, già alle prese con una situazione economica complessa", sono le parole di Roberto Melloni, Presidente Fipe-Confcommercioe membro del Comitato direttivo della Fipe Nazionale in relazione ai disservizi che si sono verificati in tutta Italia per i pagamenti elettronici a causa del guasto improvviso che ha messo fuori uso i circuiti Bancomat, Pagobancomat e Nexi a partire dalle 11:25 di giovedì 28 novembre. Secondo quanto comunicato dalla Rete Worldline, che si occupa dei pagamenti, "i lavori di installazione delle tubature del gas da parte delle autorità locali hanno danneggiato gravemente i cavi e la rete del nostro fornitore". "Non è accettabile - aggiunge Melloni - che un’interruzione così grave metta a rischio l’operatività di migliaia di imprese e comprometta la fiducia dei consumatori.