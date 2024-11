Sport.quotidiano.net - Basket, il GMV vince a Piombino e aggancia la vetta in Divisione Regionale 2

Pisa, 29 novembre 2024 – Il GMVanche a, nell’anticipo dell’ottava giornata del campionato di2, e raggiunge così Pallacanestro Valdera al comando della classifica provvisoria, in attesa delle gare del fine settimana. Gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli sono sempre stati al comando, hanno piazzato il colpo decisivo nel secondo parziale, riuscendo a superare i momenti di crisi, endo nettamente e meritatamente, con undici giocatori a segno e tre atleti in doppia cifra. LA CRONACA – La partita inizia subito con un parziale di 0-5 per i giocatori di Ghezzano, convinti di avere la partita in pugno, ma così non è: gli avversari si riprendono, recuperano lo svantaggio ed il primo quarto rimane in equilibrio fino alla conclusione, con errori offensivi da entrambe le parti (12-16).