Atalanta, le sirene inglesi cantano per Ederson, nel mirino di Liverpool e United

Bergamo, 29 novembre 2024 – Oltre Manica è il sogno proibito dei top team britannici. Tutti lo vogliono: Joséè l’oggetto dei desideri dele del Manchester. Il 25enne centrocampista brasiliano dell’è sempre di più neldelle big del calcio inglese. Sogno proibito, appunto, perché la Dea non intende privarsene, salvo offerte davvero irrinunciabili, ovvero superiori ai 60 milioni. Cifra realisticamente difficile da mettere sul tavolo nel mercato invernale. Ilcapolista sia in Premier League, con un vantaggio già da fuga solitaria di 8 punti sul City, e capolista solitario anche in Champions con 15 punti, vorrebbeper rinforzare ulteriormente il già fortissimo centrocampo a disposizione del tecnico Arne Slot. I Reds, dopo una stagione da dimenticare, puntano a conquistare un trofeo importante, e con l’innesto di un giocatore comepotrebbero fare un ulteriore salto di qualità soprattutto in Premier.