Ilrestodelcarlino.it - Alessandro Preziosi con "Re Lear" incontra il pubblico oggi alle 17 a palazzo Buonaccorsi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Location d’eccezione per "Gente di teatro", il consueto appuntamento delcon le compagnie protagoniste della stagione di prosa al teatro Lauro Rossi, in programma17. A fare da sfondo all’incontro organizzato dal Comune con l’Amat, infatti, saràdove arriverà il protagonista di "Aspettando Re",. "Il teatro da sempre fulcro di espressione artistica riesce a intrecciare con altre forme d’arte un dialogo profondo e significativo - spiega l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta -. Lo spettacolo "Aspettando Re" rappresenta un esempio emblematico di questa sinergia data la presenza in scena di alcune opere di Pistoletto eci è sembrata la location migliore per dialogare con la compagnia". Ingresso libero, fino a esaurimento posti disponibili.