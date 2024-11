Ilgiorno.it - Addio Giancarla antifascista di gran coraggio

Leggi su Ilgiorno.it

È come se il personaggio di un libro di storia non ci sia più. È scomparsaRiva Pessina. Aveva 94 anni, tra le ultime protagoniste e testimoni dell’antifascismo e della Resistenza lecchesi, ma anche la prima donna in Italia nel cda di un’azienda pubblica, l’Apt Lecco. A insegnarle l’antifascismo sono stati il padre, socialista perseguitato e picchiato dalle camice nere, e la madre, durante la protesta del pane nel ‘42, sia i suoi due fratelli gemelli, arruolati a forza il giorno di Natale 1939 al compimento del 18° compleanno, divenuti partigiani dopo l’8 settembre 1943.un partigiano, Emilio Pessina, lo ha successivamente anche sposato. "Una testimone diretta degli scioperi del 7 marzo 1944 – aggiungono dalla Cgil lecchese –. Si stava recando al corso di avviamento professionale che frequentava quando vide alcuni lavoratori legati e caricati sui camion dai fascisti, che li consegneranno poi ai nazisti per la deportazione nei lager".