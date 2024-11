Liberoquotidiano.it - Via libera Ue per ribociclib per cancro al seno precoce Hr+/Her2- ad alto rischio recidiva

Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - La Commissione europea (Ce) ha approvatoin combinazione con un inibitore dell'aromatasi (Ai) per il trattamento in fase adiuvante dei pazienti con tumore della mammella(Ebc) hormone receptor positivo (Hr+), human epidermal growth factor receptor 2 negativo (-), addi. L'approvazione - informa in una nota Novartis - si basa sui risultati dello studio pivotal di fase 3 Natalee, che ha incluso una vasta popolazione di pazienti con tumore della mammellaHr+/- in stadio 2 e 3, compresi quelli senza coinvolgimento linfonodale. Lo studio ha mostrato una riduzione significativa e clinicamente rilevante del 25,1% deldidella malattia conpiù terapia endocrina (Et) rispetto alla sola Et.