Thesocialpost.it - Verona, incendio nella notte: palazzo completamente avvolto dalle fiamme

Leggi su Thesocialpost.it

Un devastanteè scoppiatodel 28 novembre in una palazzina di due piani a Villafranca di. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta laper domare le, che stavano interessando gli appartamenti e il tetto in legno.Leggi anche:Roma seconda città più cara d’Italia: il carrello della spesa costa 200 euro in piùLe operazioni, che si sono protratte per ore, sono servite a evitare che lesi propagassero agli edifici confinanti. Per fortuna, nonostante la violenza con cui il rogo si è diffuso, non risultano feriti né intossicati gravi. Ancora ignoti i danni allo stabile coinvolto.L'articoloproviene da The Social Post.