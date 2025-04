Oasport.it - F1, risultati e classifica FP3 GP Giappone 2025: uno due Norris-Piastri, quindi Russell e Leclerc, 6° Hamilton

Si è conclusa da pochi minuti la terza sessione di prove libere del Gran Premio del, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sulla pista di Suzuka sono ancora le McLaren a fare la voce grossa con Landoche chiude in 1:27.965 subito davanti al compagno di scuderia Oscarche si ferma ad una manciata di millesimi dall’inglese.Nella seconda fila virtuale troviamo un sempre più convincente Georgeche spinge la sua Mercedes al terzo posto a 112 millesimi dalla vetta,Charlesche, con la Ferrari, mette in mostra segni di crescita ma il distacco valica ancora i 4 decimi. Stesso discorso per Max Verstappen quinto con la Red bull a 532 millesimi e Lewissesto con la seconda Ferrari a 559.Settimo posto per il thailandese Alexander Albon (Williams) a 589 millesimi da Landoottavo il francese Pierre Gasly (Alpine) a 638, mentre è nono il nipponico Yuki Tsunoda (Red Bull) a 820, subito davanti al francese Isack Hadjar (Racing Bulls) che completa la top10 a 821.